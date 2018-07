Lyon : pas d'écran pour France-Belgique mais un espoir pour la finale

C'est la question régulière de ce mois de juillet : y-aura-t-il un écran géant place Bellecour pour la Coupe du monde ? Bien que pour les demi-finales, la réponse ne fait aucun doute, un espoir subsiste pour la finale qui aura lieu le dimanche 15 juillet à 17 heures.

Jusqu'à présent la ville de Lyon était catégorique : "Non, il n'y aura pas d'écrans géants pour toute la durée de la Coupe du monde", nous a répondu continuellement la municipalité. Même rengaine pour la demi-finale, ce mardi, entre la France et la Belgique : il faudra se reporter, comme pour les autres matchs, sur les bars dans la cité rhodanienne.

"Réponse pour la finale, mercredi matin"

Mais il faut croire que l'incroyable parcours des Bleus est en train de faire réfléchir la mairie de Lyon. "Nous sommes en train de penser à une possible installation d'un écran géant pour la finale", nous a confié ce lundi la Ville qui se prononcera "mercredi matin sur le sujet". Interrogé par Lyon Capitale, Georges Képénékian, le maire de Lyon, explique que l'installation d'un écran géant dépendra d'une "qualification de la France pour la finale. La sécurisation de la place Bellecour pour une fanzone a un coût, toutes les villes françaises ne le feront pas. De plus, nous hésitons car nous ne voulons pas que cela porte préjudice aux commerçants". Il ne reste plus qu'à espérer que l'équipe de France se qualifie pour que les Lyonnais puissent, enfin, communier tous ensemble, place Bellecour.