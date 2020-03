Coronavirus à Lyon : faire du sport à la maison (vidéo, jour 8)

En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose chaque jour de vous tenir en forme en compagnie de David, Sélim, Paul ou Morgane, des coachs sportifs lyonnais. Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Dans cette 8e vidéo, Paul coach sportif à Urban Tonic (Lyon 2e), vous propose une séance avec un élastique : squat 4x12 et 30 secondes de repos, tirage assis 4X12 et 30 secondes repos, pompe 4x12 et 30 secondes de repos, biceps 4x12 et 30 secondes de repos et pour finir triceps 4x12 et 30 secondes de repos. A vous de jouer !