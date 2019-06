Caroline Garcia lance un tournoi de tennis féminin à Lyon

La numéro 1 française et Lyonnaise Caroline Garcia a présenté, jeudi, le nouveau tournoi de tennis féminin qui se déroulera du 2 au 8 mars 2020 au Palais des sports de Gerland.

Un nouveau tournoi WTA, le 1er en indoor en France. La numéro 1 française et 24e joueuse mondiale, Caroline Garcia a officialisé, jeudi, la création de "l’Open 6e Sens – Métropole de Lyon" dont la première édition aura lieu du 2 au 8 mars 2020 au Palais des sports de Gerland. "On souhaitait depuis longtemps créer un événement féminin mais il fallait qu'une date se libère, explique Gaëtan Muller, président de Sport Plus Conseil qui chapeaute également l'Open parc Auvergne-Rhône-Alpes. Lorsqu'une opportunité s'est présentée, on n'a pas hésité une seule seconde. L'idée est vraiment d'installer ce nouveau tournoi dans la durée et de monter en puissance au fur et à mesure."

"Le faire à Lyon, c'est très important"

A l'origine du projet, Caroline Garcia explique les raisons de son investissement. « Je sais que ce n'est pas courant de voir une joueuse en activité s'investir dans un tournoi, mais pour moi, c'est un formidable accomplissement et une vraie fierté, indique-t-elle. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai fait toute ma formation ici (à l'Asul tennis), le territoire m'a beaucoup apporté, j'avais vraiment envie de redonner aux autres et partager avec eux cette passion du tennis. Le faire à Lyon, c'était très important." Ambassadrice de ce nouveau tournoi de tennis féminin, la Lyonnaise a également mis la main à la poche. "J'ai participé financièrement à l'acquisition de la semaine, souffle-t-elle. Pour le reste, il y a une équipe en place qui va gérer tout ça au quotidien avec Pascal Biojout qui sera le directeur du tournoi."

Participer au développement du sport féminin

Fervente supportrice de l'OL Féminin, Caroline Garcia apprécie de voir le sport féminin prendre de l'ampleur. "Je suis contente de voir l'accueil réservé à ce nouveau tournoi. Lyon est exemplaire au niveau du sport féminin, on a de formidables ambassadrices avec les joueuses de l'OL, l'Asvel féminin... De pouvoir aider à développer le sport féminin, c'est toujours une grande motivation." L'Open 6e Sens – Métropole de Lyon dont le budget sera d'environ 2 millions d'euros et doté de 250.000 dollars de prize money, se jouera dans le vieillissant mais mythique Palais des sports de Gerland. "On va essayer de l'embellir pour l'occasion", promet Pascal Biojout. "Le Palais des sports est l'endroit idéal car, pour débuter, on ne voulait pas d'une salle trop grande (5000 places assises), poursuit Caroline Garcia. En tout cas, même si j'étais jeune à l'époque, je me souviens du Grand prix de tennis de Lyon. Il y avait une bonne ambiance avec un beau village. Notre but n'est pas de refaire le GPTL mais de s'inspirer de ce qui avait bien marché."