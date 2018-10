À Lyon, 5000 personnes au championnat du monde de kickboxing

Le Glory 60 a attiré près de 5000 personnes ce samedi soir au Palais des Sports de Gerland. Au programme : 15 combats et un duel particulièrement attendu entre deux français : le triple champion du monde de boxe thaïlandaise, Jimmy Vienot, et l'ancien champion du monde de kickboxing dans sa catégorie, Cédric Doumbe.

L'une des compétitions mondiales de kickboxing était de retour à Lyon ce week-end. Après une première édition en 2017, le Glory s'est de nouveau tenu en terre lyonnaise. Parmi les kick-boxeurs de la ville : Abdellah Ezbiri, Mamadou Lamine Sene et Mohammed Soumah. Abdellah Ezbiri, classé numéro 3 dans sa catégorie, s'est démarqué face au public, il a mis son adversaire K.O en 1 minute 03 par un coup de pied retourné dans le foie de son adversaire. Pour Mamadou Lamine Sene, la compétition a été plus difficile : un arrêt médical stoppe le combat et offre la victoire à son adversaire. Mohammed Soumah affrontait quant à lui un Stéphanois, Mickael Palandre, laissant à certains sites de boxe l'occasion de présenter la rencontre comme un derby. Cette fois, c'est le lyonnais qui terminera K.O sur le ring du Palais des Sports de Gerland. Pour l'une des rencontres les plus attendus, c'est aux points que le combat s'est joué. L'ancien champion du monde, Cédric Doumbé, ayant dominé le combat face à Jimmy Vienot.