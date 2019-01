Le plus grand centre hospitalier privé de France s'établit à Villeurbanne

Le rapprochement du groupe Carpio et du Réseau de Santé mutualiste au Médipôle Lyon-Villeurbanne aboutit à la création du plus grand centre hospitalier privé de France. Les premiers patients sont attendus ce mercredi 2 janvier.

La rue Léon Blum de Villeurbanne accueille le plus grand centre hospitalier privé du pays. Le Médipôle Lyon-Villeurbanne et ses 746 lits accueillent ses premiers patients à partir de ce mercredi 2 janvier. Le projet d'opérer un rapprochement entre le groupe privé Capio - qui gère la clinique du Tonkin et du Grand Large - et le réseau de santé mutualiste (Résamut), a été engagé en 2013. Avec un investissement de 150 millions d'euros, dont 30 millions en provenance de l'agence régionale de Santé (ARS), Médipôle espère pratiquer 250 000 consultations par an et recevoir 40 000 urgences dans son bâtiment de 60 000 mètres carrés. Les deux groupes gardent toutefois chacun leurs spécialités et leur autonomie. Les activités chirurgicales, interventionnelles, techniques et de dialyse sont gérées par le groupe Capio tandis que le Résamut dispose de 437 lits pour les urgences, la maternité, la néonatalogie, les soins de suite et la réadaptation. En tout, sept établissements de santé du secteur privé et mutualiste se sont rapprochés pour proposer à leurs patients un établissement avec toutes les disciplines et les équipements au même endroit.