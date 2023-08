Les expos de l’été en région : Sublet, peintre des chartreux

Le musée de la Grande Chartreuse expose les œuvres d’Antoine Sublet et révèle des témoignages inédits sur la vie et la vocation des pères, des frères et des moniales.

Durant tout l’été, le musée de la Grande Chartreuse poursuit son exposition autour du peintre Antoine Sublet (1821-1897) qui, durant les dernières années de sa vie, se mit au service de l’ordre des Chartreux, déployant son talent au sein des monastères.

Les visiteurs peuvent découvrir des toiles inédites venues de différentes chartreuses à travers l’Europe.

L’exposition se déroule autour de quatre thèmes : la présentation du peintre et de sa carrière artistique, les portraits des révérends pères situés au cœur du monastère, La Vierge de Notre-Dame-des-Prés, tableau réalisé pour la chartreuse de Neuville et L’église de la Grande Chartreuse où Sublet a peint plusieurs tableaux d’autel dont un Ravissement de saint Bruno.

Des nouveautés spirituelles… et gourmandes !

Dès la mi-juin, l’ouverture de trois nouvelles salles permettront de découvrir – grâce à trois films de Marc Jeanson réalisés pour l’ordre des Chartreux entre 2016 et 2021 – la vie et la vocation des pères, des frères et des moniales.

Ils concernent le monastère de la Grande Chartreuse, les chartreuses de Portes, Serra San Bruno (Italie) et les chartreuses de Reillanne et de Nonenque dans le sud de la France.

Ces films sont complétés par les photographies de Stéphane Couchet. Autre nouveauté, la boutique monastique avec les produits des pères chartreux mais aussi d’autres ordres monastiques : entremets de La Coudre, confitures de Notre-Dame-des-Gardes, bière de Saint-Wandrille, biscuits de Chalais, huile d’olive du Barroux, vin de Jouques, chocolat de Castagniers, pâtés de Bricquebec…

Antoine Sublet – Jusqu’au 1er novembre, au musée de la Grande Chartreuse, La Correrie - Saint-Pierre-de-Chartreuse

www.musee-grande-chartreuse.fr