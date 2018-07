Villeurbanne : des faux plombiers et policiers cambrioleurs

Les 6 et 7 juillet derniers, un faux plombier et de faux policiers ont essayé de cambrioler les domiciles de deux personnes très âgées. Sans succès.

Les 6 et 7 juillet dernier, deux faits divers similaires ont eu lieu à Villeurbanne. Un faux plombier s'est introduit dans le domicile de deux personnes très âgées en prétextant qu'il devait vérifier l'arrivée d'eau pour un chantier. Dans le premier cas, après son départ deux individus se présentant comme policiers lui indiquaient qu'un faux plombier se trouvait dans l'immeuble. Ils ne présentaient aucune carte professionnelle et ne portaient pas de brassard. Dans le second cas, un homme seul se présentant lui aussi comme un policier s'est présenté devant l'appartement. La victime a alors surpris le plombier en train de fouiller dans la chambre et, consciente de la supercherie, parvenait à les mettre dehors sans qu'ils ne volent quelque chose. On ne sait pas encore s'il s'agit des mêmes suspects. Aucun vol n'a été constaté selon la police dans les deux affaires.