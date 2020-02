Réforme des retraites : une députée de l'Isère nommée rapporteuse

Le premier tour des municipales se tiendra le 15 mars prochain. Tous les candidats sont aujourd’hui en quête du Graal électoral : créer une dynamique dans un scrutin qui reste encore ouvert. Gérard Collomb et les écologistes font la course en tête, mais David Kimelfeld à la métropole et Étienne Blanc à la ville de Lyon tentent de bousculer le peu d’ordre établi de cette campagne.