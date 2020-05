Rapprochement Collomb/LR : Kimelfeld annule sa conférence des présidents

Alors que les discussions autour d'un accord entre la droite et Gérard Collomb à Lyon dans le cadre du deuxième tour des élections métropolitaines se sont accélérées, le président de la métropole vient d’annuler au dernier moment une réunion de la conférence des présidents.

Une conférence des présidents de groupe devait avoir lieu ce jeudi en début d'après-midi pour évoquer la question du comité métropolitain de relance et de la gestion de la crise du coronavirus. Une réunion politique qui vient d'être annulée au dernier moment par David Kimelfeld selon nos informations. Le président de la métropole a mis en avant un contretemps “personnel” de dernière minute dans un mail interne diffusé aux groupes politiques.

Ce contretemps pourrait porter le sceau du rapprochement entre Gérard Collomb et Les Républicains. Une alliance qui pourrait être scellée dans la journée (lire ici). L'entourage du candidat LR à la métropole François-Noël Buffet a d'ores et déjà évoqué la tenue d'une conférence de presse en début d'après-midi. Une prise de parole qui n'a pas encore été officialisée et dont la teneur demeure encore incertaine.