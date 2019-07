Personnalités politiques préférées : Collomb 17e, Wauquiez 33e

Le maire de Lyon perd 4 points de “bonne opinion” entre juin et juillet et est aujourd'hui la 17e personnalité politique préférée des Français.

Après sa dégringolade du mois de juin (-12 points), le maire de Lyon a de nouveau chuté dans le nouveau tableau de bord Ifop/Fiducial* des personnalités politiques pour Sud Radio et Paris Match. L’ancien ministre de l'Intérieur reçoit désormais 36 % de “bonne opinion” contre 52 % au mois de mai et 40 % en juin. 12e personnalité politique des Français en juin, il est aujourd'hui 17e. Dans le détail, Gérard Collomb est plus populaire à droite (36 %) qu'à gauche (29 %). Il demeure toujours très apprécié au sein de La République en Marche où il recueille 60 % d'opinion positive. Parmi les classes d'âge, c'est chez les 65 ans et plus qu’il est le plus apprécié (47 %) contre 27 % chez les moins de 35 ans.

Dans la région, Laurent Wauquiez, qui a quitté la présidence du parti Les Républicains après l'échec des Européennes est aujourd'hui la 33e personnalité politique préférée des Français (36e en juin). Le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes reçoit, comme en juin, 24 % d'opinion positive.

Selon le tableau de bord, les personnalités politiques préférées des Français sont Nicolas Hulot (72 %), Martine Aubry (47 %), Jean-Yves Le Drian (46 %), Nicolas Sarkozy (45 %) et Édouard Philippe (45 %). Emmanuel Macron, le président de la République est lui à 39 % d'opinions positives.