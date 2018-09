La porte-parole de Lutte ouvrière prendra la parole à Saint-Priest, à 19 heures.

La fête de Lutte ouvrière à Saint Priest recevra une invitée de marque ce samedi à l'espace Mosaïque. La porte-parole nationale, Nathalie Arthaud, prononcera une allocution à 19 heures devant les militants du parti anti-capitaliste. L'ex-conseillère municipale de Vaulx-en-Velin, native de la Drôme, viendra lancer ce week-end de fête et de débats, sur la lutte des verriers de Givors ou encore les leçons de la grève à la SNCF du dernier printemps. Celle qui a réuni 0,68 % des voix aux dernières élections présidentielles ne devrait pas se gêner pour tancer la politique du gouvernement, "au service des riches", selon elle, et notamment de Gérard Collomb, vertement critiqué par Lutte ouvrière, cette semaine, qui fustigeait sa "carrière au services des riches et de l'ordre".