Municipales près de Lyon : la difficile succession d'Arthur Roche à Genay

Dossier Municipales - Ce n’est pas un hasard si les Lyonnais sont toujours plus nombreux à s’installer à Genay et que les prix flambent. Mais la succession d'Arthur Roche, l'ancien maire décédé en février 2018, est difficile.

Il vous reste 67 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Ce n’est pas un hasard si les Lyonnais sont toujours plus nombreux à s’installer à Genay et que les prix flambent. Avec un joli cœur de village en pierres dorées, de nombreux commerces et une quarantaine d’associations en tous genres, ce gros bourg flirte désormais avec les 6 000 habitants. Et jusqu’en février 2018, il avait son maire, que tous les habitants semblaient connaître et apprécier, Arthur Roche. Une crise cardiaque l’a emporté à 68 ans, alors qu’il finissait son troisième mandat. Propulsée à sa place sans l’avoir demandé, la "novice" Valérie Giraud reconnaît "une première année très compliquée", avec quelques difficultés à appréhender toutes les facettes de la fonction.