Municipales près de Lyon : comment faire sauter le bouchon d'Albigny ?

Dossier municipales - Le pont de Neuville est le premier point de blocage d’une remontée de la Saône qui s’effectue ensuite aux heures de pointe en accordéon jusqu’à Lyon sur les deux rives.

"Tous les matins et tous les soirs, il y a des bouchons du pont de Neuville jusqu’au stade de foot d’Albigny. C’est insupportable. Ça fait 30 ans que j’entends les gens réclamer un nouveau pont qui ne vient pas", se désole René, un commerçant d’Albigny-sur-Saône à la retraite. Le pont de Neuville est effectivement le premier point de blocage d’une remontée de la Saône qui s’effectue ensuite aux heures de pointe en accordéon jusqu’à Lyon sur les deux rives. Sans pont entre Trévoux et la porte d’entrée de la métropole, les automobilistes s’entassent au premier gros croisement qui intervient à chaque extrémité du pont de Neuville-sur-Saône.

L’option d’un nouvel ouvrage qui enjamberait la Saône pour mieux répartir la pression mise par les automobilistes n’est plus d’actualité pour la métropole. "Si on crée un nouveau pont pour les voitures, il y aura encore plus d’automobilistes et donc de véhicules. Davantage de gens vont venir s’installer dans l’Ain et la pression en sera accentuée”, repousse Pierre Hémon, conseiller métropolitain EÉLV. Cet écologiste préférerait créer des passerelles himalayennes entre Albigny et Couzon réservées aux modes doux. C’est pourtant par un ouvrage routier que la métropole imagine faire sauter le bouchon d’Albigny.

"Aujourd’hui, cette zone est saturée. Des camions transitent par le pont de Neuville alors qu’ils n’ont aucune raison d’être là. Le rond-point d’Albigny n’est pas dimensionné pour les accueillir et ils créent donc des bouchons. D’ici deux ans, le problème sera résolu. La construction d’un demi-échangeur supplémentaire de l’A46 à Quincieux permettra aux camions d’aller vers le sud sans traverser le Val de Saône. Je pense qu’il n’y aura plus besoin de créer un nouveau pont”, anticipe Jean-Paul Colin, maire divers droite d’Albigny-sur-Saône depuis 2001.

Lire aussi notre dossier sur : les Monts d'Or, paradis menacé ?