Lyon : les maires des 2e et 6e arrondissements rejettent les conseils d'arrondissement aux enfants

Mis en place dans sept arrondissements sous bannière écologiste, les conseils d'arrondissement aux enfants ne séduisent pas les maires LR des 2e et 6e arrondissements.

La mairie de Lyon souhaite étendre la mise en place de conseils d'arrondissements au enfants (CAE) à tous les arrondissement de la ville. Si toutes les mairies écolos ont suivi le mouvement, celles des 2e et 6e arrondissements dirigées respectivement par les LR Pierre Oliver et Pascal Blache font de la résistance, estimant "qu'il n'était pas opportun de les mettre en place dans leurs arrondissements".

Un budget conséquent

Les deux mairies d'opposition estiment disposer de projet similaires, "plus inclusifs et avec des effets concrets". Dans le 2e arrondissement, plus de 220 élèves sont accueillis chaque année en mairie, contribuant selon le maire, "à un véritable apprentissage de la démocratie de proximité". Une initiative similaire est également mise en place dans le 6e arrondissement.

Les deux édiles déplorent également le budget alloué à ces conseil aux enfants, d'un montant total de 308 000 €. "Ce qui me dérange, c’est qu’on alloue un budget, et un budget conséquent, pour quelque chose qui entre une nouvelle fois dans les attributions d’un élu de terrain, ce que nous sommes censés être. Cela devient une véritable habitude pour la majorité municipale de payer et embaucher pour effectuer les missions des élus", déplore Pierre Oliver.

Enfin, les maires se questionnent quant au devenir des propositions issues de ces conseils aux enfants et notamment sur le budget qui leur sera accordé.