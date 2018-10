Lyon : les élus EELV ne participeront pas “aux majorités de Collomb”

Les élus écologistes de la ville ont assuré qu'il ne participerait à aucune majorité que Gérard Collomb pourrait présider contrairement à ce qu'ils ont fait jusqu'ici à la métropole.

Les élus Europe Écologie Les Verts de la ville de Lyon ont critiqué, dans un communiqué, le retour à Lyon de Gérard Collomb. “Une mauvaise nouvelle pour la ville”, ont-ils lancé. Les élus écologistes ont assuré “qu’il leur est impossible de participer à une majorité que M. Colomb présiderait”. Ils n'ont cependant rien déclaré sur une majorité de David Kimelfeld. Jusqu'ici, les élus écologistes faisaient partie des majorités de l'exécutif à la ville et à la métropole.

Les élus EELV ont déclaré, pour justifier leur position, que “les propos qu’il a tenus lors du vote de la loi asile-immigration sont en rupture avec la tradition humaniste de Lyon et sont pour Europe Écologie Les Verts inacceptables.”

Les élus écologistes de la ville dénoncent aussi le cumul des mandats dans le temps du maire de Lyon : “Gérard Collomb terminera son 3e mandat en tant que maire et il projette de se représenter en 2020. C’est en totale contradiction avec le renouvellement des pratiques politiques attendues par les Français.” “Il ne porte pas non plus de projet politique de transition écologique de la ville, ce que les habitants attendent aujourd’hui comme en témoignent les récentes mobilisations en faveur du climat”, ont-ils conclu.