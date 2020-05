Lyon : Hubert Julien-Laferrière fait perdre la majorité de LREM

Le député du Rhône va officiellement rejoindre le groupe “Écologie, Démocratie et Solidarité” composé d'anciens élus LREM qui sera présenté ce mardi.

Comme nous l'annoncions la semaine dernière (lire ici), le député de Lyon Hubert Julien-Laferrière va rejoindre un mouvement de frondeur de la majorité LREM. Un groupe parlementaire nommé “Écologie, Démocratie et Solidarité” composé de 17 élus, et non 22 comme annoncé initialement, qui va faire perdre sa majorité absolue (visuellement au moins) à la République en Marche au sein de l'hémicycle.

Hubert Julien-Laferrière est le seul député du Rhône à rejoindre ce groupe parlementaire, pour le moment au moins. L'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon a annoncé début mars qu'il quittait La République en Marche à l'Assemblée nationale en raison de son opposition à l'utilisation du 49-3 durant la réforme des retraites.

“Je crois que pour lui, le compte n'y était plus sur les sujets de renouvellement démocratique, réduction des inégalités et sur la transition écologique. Depuis le début il représentait l'aile gauche du parti. Mais force est de constater qu'à part sur quelques petites batailles gagnées, sa tendance ne pouvait pas fondamentalement faire changer les choses face à une doxa plus libérale et sécuritaire qui avait la main. C'est pour ça qu'il a quitté le groupe LREM en mars. Il voyait bien que le parti ne respectait pas sa promesse de renouvellement démocratique et d'innovation. Que c'était aussi un parti d'apparatchik”, confiait un proche du député la semaine passée.

Ce nouveau groupe parlementaire sera présenté ce mardi à 11h et le député du Rhône occupera la fonction de porte-parole.