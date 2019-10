Lyon : David Kimelfeld “soutient” la candidature de Georges Képénékian

Le président de la métropole de Lyon avait déjà travaillé avec Georges Képénékian pendant plus d'un an quand ce dernier était maire de Lyon.

Alors que Georges Képénékian a annoncé sa candidature à la mairie de Lyon ce lundi, David Kimelfeld a salué cette annonce et lui a assuré son “soutien” et sa “confiance” dans “la bataille électorale qui s'ouvre”.

“Pendant plus d’un an, entre juillet 2017 et novembre 2018, nous avons travaillé en étroite collaboration, Georges Képénékian comme maire de Lyon et moi-même comme président de la métropole et maire du 4e Arrondissement. Il a su, le temps de son mandat, se montrer à l’écoute de tous les élus du conseil municipal, de ceux de la Métropole et de tous les maires d’arrondissements, proposant ainsi une nouvelle gouvernance rénovée, proche du territoire et des acteurs qui le composent”, a déclaré David Kimelfed dans un communiqué ou il a salué “les valeurs d’humanisme, d’ouverture et de rassemblement portées par Georges Képénékian”.

Ce dernier a annoncé ce lundi sa candidature dans l'hebdomadaire Tribune de Lyon où il a assuré que celle-ci était indépendante de celle du président du Grand Lyon. “Il n’y a pas de ticket entre lui et moi, mais une vraie complicité. Nous sommes les premiers depuis Louis Pradel avec David à avoir été chacun à la tête des deux entités et cette co-construction que j’appelle de mes vœux doit encore s’amplifier. On ne peut pas décider de tout tout seul”, a-t-il notamment expliqué à nos confrères.