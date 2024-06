Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 7e circonscription du Rhône

L’avenu Camille Rousset où est expérimenté ce radar sonore « répondait à tous le critères demandés pour l’expérimentation. Il fallait que ce soit un axe passant, une rue dégagée avec une bonne visibilité et il fallait un endroit pas trop proche d’un feu ou d’un dos d’âne qui viennent casser la vitesse », explique Marion Carrier, adjointe à la ville de Bron en charge des mobilités. (Photo Hadrien Jame)

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 7e.

La 7e circonscription du Rhône s'étend du nord de la Métropole (Rillieux-la-Pape) aux premières communes de l'Est (Vaulx-en-Velin et Bron). Elle a souvent envoyé des députés de gauche, principalement socialistes, au Palais Bourbon. Le député sortant, Alexandre Vincendet, est candidat à sa succession.

Les six candidats de la 7e circonscription

Alexandre Vincendet (Horizons)

Cédric Pignal (RN)

Thomas Spreux (Lutte ouvrière)

Myriam Fontaine (LR)

Abdelkader Lahmar (LFI / Front Populaire)

Régine Benon (Reconquête)

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes 2024

LFI : 27,1%

Rassemblement national : 21,9%

Renaissance : 12 %

Parti socialiste : 12%

Les Républicains : 6,5%

Reconquête : 5,1%

Les Écologistes : 5%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Alexandre Vincendet (LR) : 23,8%

Abdelkader Lahmar (Nupes) : 30,9%

Anissa Kheder (Ren) : 17,4%

Tiffany Joncour (RN) : 11,4%

Second tour des élections législatives 2022 :

Alexandre Vincendet (LR) : 53,4%

Abdelkader Lahmar (Nupes) :46,6%

Depuis les dernières élections législatives, le député sortant Alexandre Vincendet a changé d'écurie. En 2022, il avait été élu sous l'étiquette Les Républicains. Il a rejoint Horizons, le parti créé par Edouard Philippe, après son exclusion des Républicains. Il fera campagne sous cette étiquette, moins plombante que celle de Renaissance et d'Emmanuel Macron. Son appartenance politique peut être confuse pour les électeurs mais il sera associé à deux étiquettes peu porteuses dans la 7e circonscription. Aux élections européennes, la liste Renaissance n'a obtenu que 12% des suffrages et celle des Républicains seulement 6,5%. La droite a investi un candidat contre celui qui a présidé pendant une poignée d'années la fédération du Rhône. Alexandre Vincendet mise sur son implantation à Rillieux-la-Pape, ville dont il a été maire pendant huit ans, pour contrer un contexte défavorable. Il s'estime aussi capable d'abaisser le score du RN. Sa réélection passera par là. Dans cette circonscription, si le candidat d'extrême-droite parvient à se maintenir au second tour, la triangulaire devrait sourire au candidat Insoumis, Abdelkader Lahmar du Nouveau front populaire. Il y a trois semaines, lors des européennes, le bloc de gauche a obtenu 46% des suffrages.