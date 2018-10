Kimelfeld, un ami qui vous veut du bien ?

David Kimelfeld semble avoir choisi son rôle pour 2020. Il ne trahira pas Gérard Collomb, d’autant plus qu’il a réussi à conserver la présidence de la métropole de Lyon. En revanche, de l’intérieur, il œuvre pour rendre impossible une nouvelle candidature de l’ancien ministre d’État.

Ceux qui attendaient David Kimelfeld dans une défiance assumée à l’encontre de Gérard Collomb en sont pour leurs frais à la fin d’un mois d’octobre qui a défilé comme un feuilleton à rebondissements. Après avoir envoyé des signaux aux socialistes et à différentes personnalités de la société civile allant dans le sens d’un clash prochain inévitable, David Kimelfeld s’est affiché publiquement dans le camp de Gérard Collomb. En participant à ses côtés à une conférence de presse où sa présence n’était guère justifiée, le président de la métropole s’est aligné. Comme quelques mois plus tôt lorsqu’il avait adhéré à l’association Prendre un temps d’avance, qui servira de support aux campagnes lyonnaises de 2020 de Gérard Collomb. Ces deux événements, coïncidence, sont intervenus quelques jours après des rencontres entre David Kimelfeld et Jean-François Debat, le chef de file des socialistes qui veulent en découdre avec l’ancien ministre de l’Intérieur. Le maire du 4s’est soumis à chaque fois au test de loyauté qui lui a été imposé. “On sentait qu’il n’était pas à l’aise avec la politique d’En Marche et de Gérard Collomb. Nous lui avons donné l’occasion de faire son “outing”. Il ne veut pas. Il diffère depuis des mois le moment où il prendra son indépendance. Il se raconte une histoire. Il ne bougera pas. Il est fait comme ça”, regrette l’un de ceux qui l’encourageaient à “tuer le père”.