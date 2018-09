Groupama Stadium : le G6 des ministres de l’Intérieur à Lyon aura bien lieu

Un G6 des ministres de l’Intérieur, dont Gérard Collomb, est bien organisé à Lyon les 8 et 9 octobre prochain, confirmant nos informations. Ce sommet permettra aux représentants des différents pays d’aborder les thèmes de la lutte contre le terrorisme et la question des flux migratoires, avec un exercice de grande ampleur prévu au Groupama Stadium.

C’est désormais officiel. Comme nous l’avions révélé, le ministère de l’Intérieur a annoncé hier l’organisation d’un G6 au Groupama Stadium de Lyon, les 8 et 9 octobre prochain. L’invitation a été lancée par Gérard Collomb, dans le but d’échanger avec ses homologues autour des thèmes de “la lutte contre le terrorisme et la question des flux migratoires”.

Seront présents les ministres de l’Intérieur de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Espagne, de l’Italie, de la Pologne et de la France, une représentante de la Secrétaire américaine à la sécurité intérieure, le Commissaire européen à la Sécurité, le Commissaire européen aux migrations et le Procureur général des États-Unis. Ces représentants seront accueillis dès le lundi 8 octobre à l’Hôtel de ville de Lyon pour un diner de travail.

“Exercice de grande ampleur”

Les enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme seront évoqués le lendemain au stade de l’Olympique lyonnais, qui sera le théâtre d’un “exercice de grande ampleur” sur la gestion d’un attentat terroriste, selon le ministère. Dans la démarche de “mieux appréhender le savoir-faire français en cas d’attaque terroriste dans un lieu public”, cette démonstration fera intervenir plusieurs centaines de forces spécialisées et de figurants et sera suivi par une quarantaine de délégations techniques venues de différents pays. La zone autour du stade sera sous très haute sécurité, et il se peut que les habitants du voisinage entende des exercices de tirs à blanc.

Dans le contexte de l’annonce récente de candidature de Gérard Collomb aux élections municipale et métropolitaine lyonnaises, le ministère précise dans son communiqué que le choix de la ville de Lyon pour accueillir ce G6 serait question de tradition : “Comme lors de la précédente réunion à Séville, le G6 se déroulera dans la ville d’où est originaire le ministre de l’Intérieur du pays hôte”, peut-on lire. En organisant ce sommet dans un lieu qui souhaite étendre ses activités vers le secteur de l'événementiel, Gérard Collomb offre une visibilité médiatique internationale au stade de l’Olympique lyonnais.