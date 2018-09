Selon nos informations exclusives, un G6 des ministres de l'Intérieur, dont Gérard Collomb, sera organisé au stade de l'OL, Groupama Stadium, le 9 octobre. Le sommet sera tourné autour de la lutte contre le terrorisme et la question des flux migratoires.

Six ministres de l'Intérieur (ou fonctions équivalentes et proches) seront réunis dans le stade de l'Olympique lyonnais le 9 octobre. L'invitation a été lancée par le ministre de l’Intérieur français Gérard Collomb qui reçoit ainsi à domicile. Ils se réuniront à Lyon dès le 8 octobre au soir pour un dîner de travail, avant de poursuivre lors d'une journée au Groupama Stadium. Devraient être au rendez-vous, les représentants de la France, Allemagne, Espagne, Italie, Grande-Bretagne et Pologne. Ensemble, ils échangeront autour des questions de la lutte contre le terrorisme, de sécurisation des stades et des flux migratoires.

Avec cette invitation dans un lieu qui souhaite se développer sur le secteur de l'événementiel, Gérard Collomb offre au stade de l'Olympique lyonnais une belle couverture médiatique européenne extrasportive. En parallèle, les 8, 9 et 10 octobre, les Sections d'Interventions Rapides, policiers spécialisés dans les interventions dans les stades, réaliseront des exercices au Groupama Stadium. Durant ces trois jours, la zone sera sous très haute sécurité, et les habitants du voisinage pourront éventuellement entendre des exercices de tirs à blanc.