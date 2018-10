Grande distribution : le Grand Lyon continue de dérouler le tapis rouge

Déménagement facilité ou complexe commercial de 37 000 m² face au Grand Stade… Que pèse le discours de la métropole face aux projets des géants de la grande distribution ? À Neuville-sur-Saône, Meyzieu et Caluire, trois collectifs sont bien décidés à gripper une machine huilée pour agrandir toujours plus les zones commerciales en périphérie des villes.

La France moche. L’expression, consacrée par une enquête du magazine Télérama sur les successions de centres commerciaux, accroche un léger sourire à Florence Veyrié. Faillite des commerces de centre-ville, précarisation de l’emploi, destruction de terres agricoles, consommation standardisée, perte de lien social, dépendance à la voiture, pollution atmosphérique et embouteillages : les failles du modèle prôné par la grande distribution sont toujours béantes, près de dix ans après cette une devenue célèbre. Pourtant, le tapis rouge des collectivités locales semble encore de mise pour les projets parfois pharaoniques de la grande distribution, quitte à adapter le discours aux attentes de la population en faveur d’une autre consommation et d’une plus grande préservation de l’environnement au sens large. “Le discours écolo n’est qu’une posture ! Dans la réalité, les décisions importantes sont souvent celles du développement facile et à court terme”, souffle Florence Veyrié. Libraire depuis quinze ans dans le centre de Neuville-sur-Saône, elle s’est frottée à ces contradictions en devenant représentante de l’association En Toute Franchise pour le Rhône. Il y a quelques années, elle a bien cru tout perdre en apprenant au détour d’une réunion les projets de déménagement et d’agrandissement du Leclerc de Genay près de Neuville.