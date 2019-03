Grand Lyon : quelle subvention touchent les clubs de sport pros ?

De 72 000€ à 240 000€, la métropole de Lyon a attribué plusieurs subventions aux clubs sportifs de l'agglomération.

En plus des subventions attribuées aux clubs sportifs au titre de l'achat de places et de la communication territoriale, le Grand Lyon a adopté lundi lors du conseil d'agglomération des subventions pour des actions d'intérêt général et notamment pour “la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs”.

Ainsi, l'ASVEL recevra 123 000€, le FC Lyon ASVEL basket féminin 72 000 €, l'Olympique lyonnais 80 000€, l'ASUL Volley 66 000€, la SAS Villeurbanne Lyon Métropole (VHA), 78 000 €, L'ASUL Vaulx-en-Velin handball féminin 80 000€, le Lyon Hockey Club 73 000€ et la SASP Lou Rugby 240 000€. Le montant global de ces subventions est de 812 000€.

Du côté de l'opposition, Nathalie Perrin-Gilbert s’est abstenue en pointant du doigt la subvention du Lou rugby “au regard des sommes déjà engagées par la ville de Lyon pour le club de rugby”, même si elle s'est tout de même félicitée de l'orientation donnée par la métropole au soutien au sport professionnel féminin. Concernant le Lou, elle faisait notamment référence aux droits à construire cédés par la ville au club d'Olivier Ginon pour son projet “Les jardins du Lou”.