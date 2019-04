Élections européennes : Lyon Capitale organise un grand débat le 22 mai

Plusieurs candidats aux élections européennes seront présents sans les locaux de Sciences Po Lyon le 22 mai prochain pour un grand débat à quelques jours du scrutin.

Dans le cadre des élections européennes, Lyon Capitale et Sciences Po Lyon vont organiser à Lyon un Grand débat des Européennes le mercredi 22 mai à 18h dans les locaux de Sciences Po. Sylvie Guillaume (Ps-Place Publique), Michèle Rivasi (EELV), Véronique Trillet-Lenoir (Renaissance) et Philippe Meunier (LR) ont d'ores et déjà confirmé leur présence. L'entrée sera libre dans la limite des places disponibles.

Les demandes d'inscription doivent se faire à l'adresse suivante : invitations@lyoncapitale.fr.

IEP de Lyon – 14 avenue Berthelot – Lyon 7e.