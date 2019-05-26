Élections européennes 2019 : LREM en tête dans le 8e à Lyon

Dans le 8e arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 50,14 %
Votants : 49,86 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|4 722
|12,59
|25,86
|EUROPE ÉCOLOGIE
|3 445
|9,19
|18,87
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|2 752
|7,34
|15,07
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|1 366
|3,64
|7,48
|LA FRANCE INSOUMISE
|1 307
|3,48
|7,16
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|1 300
|3,47
|7,12
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|736
|1,96
|4,03
|LES EUROPÉENS
|428
|1,14
|2,34
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|424
|1,13
|2,32
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|404
|1,08
|2,21
|PARTI ANIMALISTE
|319
|0,85
|1,75
|URGENCE ÉCOLOGIE
|313
|0,83
|1,71
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|233
|0,62
|1,28
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|148
|0,39
|0,81
|PARTI PIRATE
|104
|0,28
|0,57
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|84
|0,22
|0,46
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|61
|0,16
|0,33
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|30
|0,08
|0,16
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|25
|0,07
|0,14
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|17
|0,05
|0,09
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|14
|0,04
|0,08
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|9
|0,02
|0,05
|À VOIX ÉGALES
|4
|0,01
|0,02
|ALLONS ENFANTS
|3
|0,01
|0,02
|DÉCROISSANCE 2019
|3
|0,01
|0,02
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|3
|0,01
|0,02
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|3
|0,01
|0,02
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|1
|0,00
|0,01
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|1
|0,00
|0,01
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|0
|0,00
|0,00