Élections européennes 2019 : LREM en tête dans le 7e à Lyon

Dans le 7e arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 43,30 %
Votants : 56,70 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|5 121
|13,57
|24,36
|EUROPE ÉCOLOGIE
|5 085
|13,48
|24,18
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|2 196
|5,82
|10,44
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|1 733
|4,59
|8,24
|LA FRANCE INSOUMISE
|1 476
|3,91
|7,02
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|1 444
|3,83
|6,87
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|1 008
|2,67
|4,79
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|537
|1,42
|2,55
|LES EUROPÉENS
|479
|1,27
|2,28
|PARTI ANIMALISTE
|464
|1,23
|2,21
|URGENCE ÉCOLOGIE
|415
|1,10
|1,97
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|323
|0,86
|1,54
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|202
|0,54
|0,96
|PARTI PIRATE
|131
|0,35
|0,62
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|118
|0,31
|0,56
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|112
|0,30
|0,53
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|48
|0,13
|0,23
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|37
|0,10
|0,18
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|24
|0,06
|0,11
|DÉCROISSANCE 2019
|16
|0,04
|0,08
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|14
|0,04
|0,07
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|10
|0,03
|0,05
|ALLONS ENFANTS
|8
|0,02
|0,04
|NEUTRE ET ACTIF
|8
|0,02
|0,04
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|4
|0,01
|0,02
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|3
|0,01
|0,01
|À VOIX ÉGALES
|3
|0,01
|0,01
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|3
|0,01
|0,01
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|2
|0,01
|0,01
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|2
|0,01
|0,01
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00