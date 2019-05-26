Élections européennes 2019 : LREM en tête dans le 3e à Lyon

Dans le 3e arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 41,34 %
Votants : 58,66 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|9 114
|17,13
|29,70
|EUROPE ÉCOLOGIE
|6 394
|12,01
|20,84
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|3 044
|5,72
|9,92
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|3 021
|5,68
|9,85
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|2 442
|4,59
|7,96
|LA FRANCE INSOUMISE
|1 657
|3,11
|5,40
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|1 137
|2,14
|3,71
|LES EUROPÉENS
|813
|1,53
|2,65
|URGENCE ÉCOLOGIE
|608
|1,14
|1,98
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|596
|1,12
|1,94
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|472
|0,89
|1,54
|PARTI ANIMALISTE
|468
|0,88
|1,53
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|339
|0,64
|1,10
|PARTI PIRATE
|168
|0,32
|0,55
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|132
|0,25
|0,43
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|70
|0,13
|0,23
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|55
|0,10
|0,18
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|37
|0,07
|0,12
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|31
|0,06
|0,10
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|29
|0,05
|0,09
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|20
|0,04
|0,07
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|15
|0,03
|0,05
|DÉCROISSANCE 2019
|7
|0,01
|0,02
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|4
|0,01
|0,01
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|3
|0,01
|0,01
|À VOIX ÉGALES
|3
|0,01
|0,01
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|2
|0,00
|0,01
|ALLONS ENFANTS
|1
|0,00
|0,00
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|1
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|1
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00