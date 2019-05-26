Élections européennes 2019 : LREM en tête dans le 2e à Lyon

Dans le 2e arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 37,98 %
Votants : 62,02 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|3 476
|19,40
|31,71
|EUROPE ÉCOLOGIE
|1 922
|10,73
|17,53
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|1 906
|10,64
|17,39
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|1 071
|5,98
|9,77
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|648
|3,62
|5,91
|LA FRANCE INSOUMISE
|386
|2,15
|3,52
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|315
|1,76
|2,87
|LES EUROPÉENS
|248
|1,38
|2,26
|URGENCE ÉCOLOGIE
|210
|1,17
|1,92
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|183
|1,02
|1,67
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|158
|0,88
|1,44
|PARTI ANIMALISTE
|132
|0,74
|1,20
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|94
|0,52
|0,86
|PARTI PIRATE
|44
|0,25
|0,40
|À VOIX ÉGALES
|34
|0,19
|0,31
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|30
|0,17
|0,27
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|30
|0,17
|0,27
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|11
|0,06
|0,10
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|11
|0,06
|0,10
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|10
|0,06
|0,09
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|8
|0,04
|0,07
|DÉCROISSANCE 2019
|7
|0,04
|0,06
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|6
|0,03
|0,05
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|6
|0,03
|0,05
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|4
|0,02
|0,04
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|3
|0,02
|0,03
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|3
|0,02
|0,03
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|2
|0,01
|0,02
|LA LIGNE CLAIRE
|2
|0,01
|0,02
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|1
|0,01
|0,01
|ALLONS ENFANTS
|0
|0,00
|0,00
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00