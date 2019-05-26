Politique
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Élections européennes 2019 : LREM en tête dans le 2e à Lyon

  • par Justin Boche

    • Dans le 2e arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.

    Abstention : 37,98 %

    Votants : 62,02 %

    Listes Voix  % Inscrits  % Exprimés
    RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 3 476 19,40 31,71
    EUROPE ÉCOLOGIE 1 922 10,73 17,53
    UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 1 906 10,64 17,39
    PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 1 071 5,98 9,77
    ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 648 3,62 5,91
    LA FRANCE INSOUMISE 386 2,15 3,52
    LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 315 1,76 2,87
    LES EUROPÉENS 248 1,38 2,26
    URGENCE ÉCOLOGIE 210 1,17 1,92
    POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 183 1,02 1,67
    LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 158 0,88 1,44
    PARTI ANIMALISTE 132 0,74 1,20
    ENSEMBLE POUR LE FREXIT 94 0,52 0,86
    PARTI PIRATE 44 0,25 0,40
    À VOIX ÉGALES 34 0,19 0,31
    ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 30 0,17 0,27
    LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 30 0,17 0,27
    ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 11 0,06 0,10
    LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 11 0,06 0,10
    LISTE DE LA RECONQUÊTE 10 0,06 0,09
    PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 8 0,04 0,07
    DÉCROISSANCE 2019 7 0,04 0,06
    PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 6 0,03 0,05
    UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 6 0,03 0,05
    UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 4 0,02 0,04
    MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 3 0,02 0,03
    ÉVOLUTION CITOYENNE 3 0,02 0,03
    ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 2 0,01 0,02
    LA LIGNE CLAIRE 2 0,01 0,02
    UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 1 0,01 0,01
    ALLONS ENFANTS 0 0,00 0,00
    DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 0 0,00 0,00
    NEUTRE ET ACTIF 0 0,00 0,00
    PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00
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