Confinement à Lyon : marchés, masques, démocratie locale, les élus LR écrivent à Collomb

Avant un conseil municipal prévu pour début mai, les élus LR de la ville de Lyon ont questionné Gérard Collomb sur la politique municipale face au coronavirus dans une lettre envoyée la semaine passée.

En fin de semaine dernière, Stéphane Guilland, président du groupe Les Républicains et apparentés à la ville de Lyon, a questionné Gérard Collomb sur la politique mise en place par la ville lors du confinement. Sur les marchés d'abord, l'élu LR a demandé des tests de réouverture. “Comment Villeurbanne avec une densité de population similaire à celle de Lyon a réussi à s’organiser pour avoir un marché de producteurs une fois par semaine sur six de ses quartiers ?”, a-t-il demandé. Hier jeudi, la municipalité a annoncé qu'elle allait “autoriser la réouverture, de façon progressive, de plusieurs marchés”.

Dans sa lettre Stéphane Guilland a aussi demandé pourquoi le stock de masques FFP2 “qui existait par le passé n'a pas été renouvelé ?” et s'il était possible d'informer “régulièrement les élus municipaux et d'arrondissement de la situation et des actions entreprises par la collectivité, d’une part, et qu’ils puissent, d’autre part, partager leurs interrogations quand elles relèvent de domaines entrant dans les compétences municipales”. Pour finir, les élus LR ont interrogé le maire de Lyon sur les critères d'attribution de la prime qui sera versée au personnel municipal en activité pendant la crise.

Des points qui devraient être soulevés lors d'un conseil municipal annoncé pour le 7 mai prochain.