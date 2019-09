Collomb vs Kimelfeld à Lyon, un feuilleton devenu lassant

Le dénouement de la guerre fratricide entre Gérard Collomb et David Kimelfeld semble plus proche que jamais. Emmanuel Macron pourrait annoncer, lors de sa venue à Lyon début octobre, son choix : Gérard Collomb devrait être son candidat pour la présidence de la Métropole de Lyon. L’histoire pourrait ne pas se finir sur un happy end. David Kimelfeld laisse entendre qu’il partira en dissidence.

Le feuilleton s’éternise. Il tient le microcosme politique en haleine depuis un an. Mais à l’heure d’embarquer pour une saison deux, les seconds rôles commencent à faire part de leur lassitude. Tout comme les producteurs parisiens de La République en Marche qui aimeraient bien s’éviter un psychodrame comme à Paris. Plus les semaines passent et plus l’envie de trouver un épilogue gagne du terrain. Même David Kimelfeld et Gérard Collomb l’évoquent publiquement. Depuis la rentrée, les deux élus qui se disputent la présidence de la Métropole pour le compte de la majorité présidentielle promettent de se rencontrer pour dessiner une sortie de crise. Dans les faits, les deux ne montrent pas un grand empressement à se voir en tête à tête.