La Haine à la LDLC Arena : "C’est à moi que tu chantes ?"

La Haine, la comédie musicale, c’est à peu près aussi improbable qu’un spectacle de marionnettes-chaussettes tiré du Silence des agneaux.

C’est pourtant l’idée qu’a eue Mathieu Kassovitz au moment de fêter les 30 ans de son film culte et de constater que le monde n’avait guère évolué.

D’où le titre : La Haine, jusqu’ici rien n’a changé. Il a lui-même adapté son film en mêlant musique live, théâtre et danse (avec le concours de deux chorégraphes) sur une musique originale (portée par le fidèle Cut Killer) qui fait le lien entre l’époque évoquée dans le film et aujourd’hui. On peut trouver l’idée bizarre mais on ne peut que saluer l’audace.

La Haine, jusqu’ici rien n’a changé – Les 15 et 16 novembre à la LDLC Arena