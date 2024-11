Grève des pompiers : une lettre a été envoyée à Michel Barnier

En grève depuis plusieurs semaines, les pompiers du Rhône multiplient les actions. Les élus du département ont envoyé une missive au Premier ministre, pour tirer la sonnette d'alarme.

Mobilisés depuis le 1er octobre pour une grève illimitée, les pompiers de la Métropole de Lyon et du Rhône multiplient les actions. Dernière en date ce lundi 4 novembre, où les pompiers ont muré l'accès à l'État-major, situé rue Rabelais dans le 3e arrondissement de Lyon.

Une situation qui provoque une vive inquiétude chez les élus lyonnais. Bruno Bernard, président de la Métropole, Zémorda Khelifi, présidente du SDMIS et Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, ont alerté le Premier ministre Michel Barnier dans une lettre envoyée ce jeudi 7 novembre.

17 millions d'euros de contribution supplémentaires

Les élus sont particulièrement inquiets pour l'avenir des services départementaux d'incendies et de secours (SDIS). "Bien que la Métropole de Lyon et le département du nouveau Rhône aient, depuis 2020, augmenté leur contribution de près de 17 millions d'euros, la question de la soutenabilité économique à court terme de cet établissement public et de la poursuite de la réalisation de ses missions de service public se pose", indique la missive.

Un doute qui s'exprime face à de nouvelles missions, toujours plus exigeantes, et notamment l'augmentation des interventions liées au changement climatique dans le département (incendies, inondations, tempêtes). "La gravité de la situation, mettant au bord de la rupture capacitaire notre établissement et bien d'autres, impose d'utiliser dès maintenant (...) les leviers permettant d'abonder immédiatement les recettes des SDIS", ajoutent les élus.

Une initiative "saluée" par le syndicat SUD SMIS.

