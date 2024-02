Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en alerte jaune "neige" et "avalanches"

À l'est de la région, la risque d'avalanches est classé en niveau 3 en ce samedi 24 février. Dans le Cantal, les températures négatives font craindre un risque de verglas. La préfecture appelle à la prudence.

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en alerte jaune : le Cantal, pour risque de neige et verglas ; l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie pour risques d'avalanches.

-1 degré dans le Cantal

Déjà en alerte hier, le département du Cantal reste en alerte pour risque de chute de neige et de verglas pour l'ensemble de la journée. La préfecture recommande d'adapter sa conduite sur les routes. Le mercure atteindra -1 degré dans le sud du département.

⚠️Météo-France maintient le département du Cantal en #vigilance jaune🟡 pour risque de neige-verglas ❄️aujourd'hui vendredi 23 février jusqu'à demain samedi 24 février à 10h.

👉Veuillez adapter votre conduite aux conditions climatiques.

❗️Soyez vigilants et tenez-vous informés :… pic.twitter.com/dN4yLl7ygN — Préfet du Cantal (@Prefet_15) February 23, 2024

Risque marqué d'avalanches dans les Alpes

À l'est de la région, Météo indique un risque d'avalanches de niveau 2 et 3 en Isère, Savoie et Haute-Savoie. L'alerte concerne l'ensemble de la journée et concernent tous les massif exceptés le Vercors, la Chartreuse et des Bauges.