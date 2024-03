Près de Lyon, une famille remporte 12 millions d’euros au Loto

Ils ont décroché le jackpot ! Une famille rhodanienne a remporté le gros lot : 12 millions d’euros au Loto.

Ils l’ont fait ! Une famille de Givors a remporté 12 millions d’euros au Loto le 19 février dernier. D’après Le Progrès, ils jouaient depuis neuf ans les mêmes numéros chaque semaine : le 8, 12, 23, 35, 42 et numéro chance 2. Et la persistance a fini par payer. Heureuse, la famille nouvellement millionnaire prévoit de voyager et de changer de voiture.

L’enveloppe remporté par les Givordins correspond au jackpot de la Saint-Valentin, qui n’avait jusqu’ici pas trouvé lors des précédents tirages.

Aux portes du top 5 dans le Rhône

Depuis le début de l’année 2024, deux jackpot très importants ont déjà été remportés en France, le 15 janvier un jour de Normandie avait décroché 20 millions d’euros et le 27 janvier le Loto avait fait un heureux dans les Bouches-du-Rhône où un gain de 6 millions d’euros avait été enregistré. Dans le Rhône il faut remonter à 2023 pour trouver trace d’un gain de plusieurs millions d’euros, lorsqu’une femme avait remporté 4 millions d’euros.

Malgré cette somme conséquente de 12 millions d’euros, le gagnant du 19 février reste aux portes du top cinq des plus gros succès dans le Rhône. Celui-ci est dominé par un joueur de l’Arbresle qui avait remporté plus de 30 millions d’euros en janvier 2010. Les autres records sont de 20 millions en avril 2005 à Rillieux, 15 millions en mai 2009 à Francheville, 14 millions en octobre 2017 à Décines-Charpieu et 13 millions en 2018 à Lyon.