LDLC ASVEL féminin : Alexia Chery met sa carrière entre parenthèses

La capitaine Alexia Chery souhaite mettre sa carrière de côté pour se rapprocher de sa famille, annonce son club dans un communiqué.

La capitaine Alexia Chery ne sera pas dans l'effectif des Lionnes de 2024-2025. L'ASVEL féminin a annoncé son départ mardi 20 août. "Alexia Chery a émis le souhait de mettre sa carrière de basketteuse entre parenthèses et de se rapprocher de sa famille.", écrit le club dans un communiqué.

⏸️ 𝑨𝒍𝒆𝒙𝒊𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒚 met sa carrière entre parenthèses et ne portera pas la maillot lyonnais cette saison.



🩷🤍 Merci Capitaine pour ces trois années !



« Je voudrais remercier le club, ses dirigeants, les bénévoles et les supporters. Grâce à vous, j’ai passé trois superbes années à Lyon et j’ai eu la chance de gagner des titres et de vivre de très belles émotions. Merci à tous et à très bientôt ! », écrit la capitaine.

Arrivée au club en 2021-2022 en provenance de Bourges, l’internationale tricolore a largement contribué aux succès lyonnais au cours des trois dernières saisons. Le club dit "travailler activement au remplacement de son ex-capitaine".