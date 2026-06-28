L'actualité de l'immobilier lyonnais en bref

Logement, prix, promotion... tout savoir de l'actualité immobilier à Lyon en un clin d'oeil.

24 000 personnes n’ont pas de logement dans la métropole de Lyon

La crise du mal-logement s’aggrave en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon la Fondation pour le logement, qui a publié un rapport régional, “la production neuve de logements s’est effondrée et, avec elle, l’offre nouvelle de logements sociaux très abordables a chuté de près de 25 % entre 2019 et 2025”. Sur cette même période, le nombre de demandeurs de logements sociaux a augmenté de +36 % et les attributions de logements ont baissé de -12 %. Dans la région, 298 000 ménages attendent un logement social et 84 000 d’entre eux patientent depuis plus de deux ans. 24 000 personnes n’ont pas de logement dans la métropole de Lyon.

Logement neuf : Lyon parmi les villes les plus chères

Lyon est la troisième ville la plus chère de France pour l’achat d’un appartement neuf de type T3. Selon un baromètre établi par Empruntis, le prix moyen atteint près de 390 000 euros, derrière Paris et Nice. Malgré un marché immobilier ralenti, la capitale des Gaules reste parmi les métropoles les moins accessibles pour les ménages. Cette pression sur les prix s’explique notamment par une offre de logements neufs insuffisante face à une demande toujours soutenue. L’âge moyen des acquéreurs a aussi progressé de 35 à 37 ans.

La BCE a augmenté ses taux

Pour la première fois depuis trois ans, la Banque centrale européenne a relevé jeudi 11 juin ses taux. La hausse est d’un quart de point, à 2,25 %, en raison du regain d’inflation lié au conflit au Moyen-Orient que l’organisme bancaire souhaiterait contenir. Le nouveau gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, tempère : il ne s’agit pas “d’un nouveau cycle haussier”. Mais déjà des voix d’économistes s’élèvent pour souligner que les taux directeurs n’ont aucun impact sur la guerre en Iran, ce qui ne permet donc pas de juguler les causes de l’inflation mais ajoute du trouble dans une situation déjà tendue.

Nouvelles nominations à la tête de la Serl et de Lyon Métropole Habitat

Sébastien Michel, maire d’Écully, prend la présidence de la Société d’équipement du Rhône et de Lyon (Serl), opérateur historique de l’aménagement urbain de la métropole lyonnaise. Il succède à Hélène Geoffroy, l’ancienne maire de Vaulx-en-Velin. Dans le même temps, Jérémie Bréaud, maire de Bron et vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la sécurité, est nommé à la tête de Lyon Métropole Habitat (LMH), principal bailleur social de l’agglomération. LMH gère près de 34 000 logements et loge environ 67 000 locataires.

Début des travaux à l’hôpital de la Croix-Rousse

Le futur bâtiment de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Lyon entre en phase concrète avec le lancement des travaux préparatoires en juin à l’hôpital de la Croix-Rousse. Ce bâtiment de six étages et plus de 6 000 m², dédié à la recherche sur les maladies du foie, doit être livré au printemps 2028. Porté par les Hospices Civils de Lyon, l’université Lyon 1, l’Inserm et le centre Léon-Bérard, le projet vise à regrouper chercheurs et soignants sur un même site pour accélérer l’innovation médicale. L’investissement s’élève à 32 millions d’euros.

Catanéo cumule +74 % de croissance

Spécialiste lyonnais de l’investissement locatif clé en main, l’entreprise lyonnaise Catanéo affiche une croissance de 74 % en 2025. La société basée dans le 2e arrondissement a porté son chiffre d’affaires à 6,5 millions d’euros, contre 3,7 millions un an plus tôt, et doublé ses effectifs, de 20 à 41 salariés. Elle a réalisé 230 projets immobiliers et gère désormais plus de 1 000 locataires. Pour 2026, Catanéo vise 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, de nouveaux recrutements et un développement en franchises en Auvergne-Rhône-Alpes.

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