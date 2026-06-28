Le Lyonnais du mois : David Kimelfeld, nouveau président d’Habitat et Humanisme du Rhône

Ancien président de la Métropole de Lyon et figure de la vie politique locale, David Kimelfeld prend la présidence d’Habitat et Humanisme Rhône, association consacrée contre le mal-logement.

À 65 ans, David Kimelfeld entame un nouveau chapitre en devenant, le 25 juin, président bénévole d’Habitat et Humanisme Rhône. L’ancien président (LREM) de la Métropole de Lyon (2017-2020) et maire du 4e arrondissement (PS puis LREM), qui siégeait encore dans l’opposition jusqu’aux élections de mars, tourne la page de la politique locale pour se consacrer à sa nouvelle fonction.

Ce Lyonnais détient un parcours singulier : infirmier en réanimation sans le bac, il a fondé son entreprise de fret maritime avant de s’engager publiquement d’abord au PS, puis aux côtés de Gérard Collomb en 2001. C’est à la demande du fondateur d’Habitat et Humanisme, le père Bernard Devert, qu’il a accepté cette mission. Habitat et Humanisme agit depuis plus de quarante ans contre le mal-logement, en offrant un toit et un accompagnement social aux personnes en difficulté.

Dans le Rhône, l’association s’appuie sur 330 salariés et 1 100 bénévoles pour gérer un parc de 2 900 logements et 800 places d’hébergement. L’an dernier, plus de 16 700 personnes ont été accompagnées. David Kimelfeld quitte donc son poste à l’agence de communication et de conseil Syntagme, avec la volonté de “mettre les mains dans le cambouis” face à l’urgence de la rue, exprime-t-il dans Lyon Décideurs, alors que 24 000 personnes n’ont pas de logement dans la métropole de Lyon.

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