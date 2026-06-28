Logement et Immobilier

Le Lyonnais du mois : David Kimelfeld, nouveau président d’Habitat et Humanisme du Rhône

  • par Eloi Thiboud

    • Ancien président de la Métropole de Lyon et figure de la vie politique locale, David Kimelfeld prend la présidence d’Habitat et Humanisme Rhône, association consacrée contre le mal-logement.

    À 65 ans, David Kimelfeld entame un nouveau chapitre en devenant, le 25 juin, président bénévole d’Habitat et Humanisme Rhône. L’ancien président (LREM) de la Métropole de Lyon (2017-2020) et maire du 4e arrondissement (PS puis LREM), qui siégeait encore dans l’opposition jusqu’aux élections de mars, tourne la page de la politique locale pour se consacrer à sa nouvelle fonction.

    Ce Lyonnais détient un parcours singulier : infirmier en réanimation sans le bac, il a fondé son entreprise de fret maritime avant de s’engager publiquement d’abord au PS, puis aux côtés de Gérard Collomb en 2001. C’est à la demande du fondateur d’Habitat et Humanisme, le père Bernard Devert, qu’il a accepté cette mission. Habitat et Humanisme agit depuis plus de quarante ans contre le mal-logement, en offrant un toit et un accompagnement social aux personnes en difficulté.

    Dans le Rhône, l’association s’appuie sur 330 salariés et 1 100 bénévoles pour gérer un parc de 2 900 logements et 800 places d’hébergement. L’an dernier, plus de 16 700 personnes ont été accompagnées. David Kimelfeld quitte donc son poste à l’agence de communication et de conseil Syntagme, avec la volonté de “mettre les mains dans le cambouis” face à l’urgence de la rue, exprime-t-il dans Lyon Décideurs, alors que 24 000 personnes n’ont pas de logement dans la métropole de Lyon.

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