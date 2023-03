Thomas Rudigoz, député Renaissance de Lyon, évoque le futur encadrement des trottinettes électriques.

Quelques jours après avoir déposé une proposition de loi visant à rendre obligatoire le port du casque sur les trottinettes électriques, Thomas Rudigoz décrypte et commente les annonces sur ce mode de déplacement du ministre des Transports, Clément Beaune, et le referendum parisien sur le sujet. "Je suis contre l'interdiction des trottinettes (...) Il nous faut réglementer l'usage. On le voit tous les jours. Il y a trop d'infractions, d'usages inconscients. Il est indispensable de mettre des règles", souligne-t-il.

Le député de la majorité présidentielle, opposant aux écologistes à Lyon, salue plutôt l'action menée par Grégory Doucet et son équipe municipale sur le renouvellement des marchés de trottinettes électriques en libre service mais regrette "le manque de contrôle".

Si l'obligation du port du casque ne fait pas partie des pistes que souhaite explorer le ministère des Transports, Thomas Rudigoz maintient sa proposition de loi et serait d'ailleurs favorable à l'étendre au vélo