Rive droite du Rhône : "un retour aux sources"

Benjamin Badouard, coprésident du groupe Les écologistes à la métropole de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono.

Alors que les sénateurs LR plaident pour un report de l’entrée en vigueur des ZFE dans les grandes métropoles, prévues au plus tard pour 2030, la métropole de Lyon étend la sienne. L’axe M6-M7 et le boulevard périphérique vont être intégrés dans le périmètre qui interdit actuellement la circulation aux véhicules les polluants. "Nous avons besoin d'agir sur les pollutions. C'est une obligation légale, l'Etat nous le demande. Il y a chaque année entre 40 000 et 100 000 morts de la pollution. Est-ce que les sénateurs assument de ne pas respecter des dispositions léglales ? (...) Nous avons intégré les voies rapides parce qu'il y a un besoin. Nous ne voulons pas décaler les pollutions en périphérie", justifie Benjamin Badouard

Le coprésident du groupe Les écologistes à la métropole de Lyon balaie aussi les craintes liées à la réduction de la circulation sur la rive droite du Rhône liée à la végétalisation de cet axe : "les voitures auront toujours leur place. Depuis une vingtaine d'années, il y a entre 20 et 40% de voitures en moins. On s'adapte et on veut créer un beau projet. La rive droite n'est pas aujourd'hui un lieu de vie. C'est un retour aux sources".