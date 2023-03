Jérome Notin est directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. Pour Lyon Capitale, il revient sur la menace cyber, "en augmentation", en 2023.

L'adage est désormais bien connu : la question n'est pas de savoir si, mais quand on va être cyberattaqué.

Depuis plusieurs mois des arnaques sur les téléphones via des sms se multiplient : paiement de la vignette Crit'Air, d'une contravention, renouvellement de la carte vitale, etc. Plus grave, le 25 janvier dernier, les hôpitaux privés Jean Mermoz à Lyon et celui de l'Est Lyonnais à Saint-Priest, plus de 600 lits à eux deux, en ont fait les frais. Le groupe Ramsay Santé, propriétaire des établissements (dix-neuf au total en Auvergne-Rhône-Alpes).

"Sur la cybercriminalité, on voit qu'on est toujours dans une continuité d'augmentation importante."

Quel est l'état de le menace cyber en 2023 ? "Sur la petite cybercriminalité, les cybercriminels ont une vraie capacité à coller à l'actualité : quand les médias parlent de zone à faibles émissions, ils vont contextualiser leur arnaque sur la vignette Crit'Air, explique Jérôme Notin, directeur général de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr . On voit qu'on est toujours dans une continuité d'augmentation importante."