Vénissieux : les arrêtés anti-expulsions une nouvelle fois annulés

Après la fin de la trêve hivernale, Moichèle Picard a pris des arrêtés anti-expulsion qui ont été annulés par le tribunal administratif ce mardi.

Comme chaque année depuis 10 ans, Michèle Picard la maire de Vénissieux prend des arrêtés anti-expulsion à la fin de la trêve hivernale. Des arrêtés à chaque fois annulés par la justice administrative. Ce mardi, ces arrêtés pris le 29 mars dernier ont de nouveau été supprimés. “Je mène cette bataille contre l’intolérable, pour que soient respectés les droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution. Je ne me résigne pas. Ce combat politique et juridique doit servir à une prise de conscience collective et aussi, pourquoi pas, à faire évoluer la loi dans mon sens et surtout celui des milliers de familles concernées”, a réagit la maire de Vénissieux.