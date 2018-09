Rhône : un homme renversé sur un passage piéton

Un homme de 54 ans a été renversé jeudi dernier sur un passage piéton à Saint-Priest par un homme circulant sur une voie de bus.

Un habitant de Saint-Priest, âgé de 34 ans, a été interpellé la semaine passée à 7h35 à l'angle de la route de Lyon et de l’avenue Henri Germain dans sa ville. Au volant de son véhicule, circulant sur une voie de bus, il venait de renverser un Villeurbannais de 54 ans à cette intersection, alors que ce dernier traversait sur un passage protégé. La victime était transportée à la clinique des Portes du Sud et dans un état grave. Il a reçu une ITT supérieure à 45 jours. L’auteur a reconnu les faits et a été présenté au parquet ce samedi. Il a été laissé libre avec ouverture d’information.