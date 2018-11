Rhône : la mère du dealer ramène la drogue au commissariat

Après l'arrestation de son fils, une mère est allée remettre un sac contenant 168 g de résine de cannabis retrouvé dans sa chambre.

Ce lundi, un mineur de 17 ans a été arrêté rue de la Convention à Oullins. Quelques instants plus tôt, en compagnie d’un complice en fuite, le mis en cause se débarrassait de 15 g d’herbe et 18 g de résine de cannabis conditionnés dans des sachets plastiques destinés à la vente au détail. Le lendemain matin, sa mère contactait les services de police, leur remettant un sac découvert dans sa chambre contenant 168 g de résine, conditionnés au détail. La fouille des parties communes de l’immeuble permettait de découvrir 525 g d’herbe et de résine, ainsi que 39 cachets d’ecstasy. Le jeune homme a nié les faits. Il va être présenté au parquet ce vendredi pour Trafic de stupéfiants.