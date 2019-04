Rhône : ivre, il agresse des policiers avec une bouteille en verre

Un homme de 40 ans a été arrêté et écroué ce week-end pour avoir agressé des policiers avec une bouteille en verre.

Un homme de 40 ans vivant à Vaulx-en-Velin et défavorablement connu des services de police a été arrêté vendredi dernier à 23h50 à 23h50. Alors qu'il était en train d'aller régler un différend avec une autre personne, il s'en prenait a des policiers en essayant de les frapper avec une bouteille en verre. Le suspect était en état d'ivresse et en possession d'un couteau. Il a été présenté au parquet ce dimanche et jugé en comparution immédiate avant d'être écroué pour “violences volontaires aggravées”.