Qui est Nicolas Jacquet, nouveau procureur de la République de Lyon ?

Le successeur de Marc Cimamonti prendra ses fonction de procureur de la République lors d'une audience solennelle le 5 février.

Comme un air de retour au pays pour celui qui fut collégien à la Croix-Rousse. Nommé procureur de la République de Lyon en fin d'année 2018, Nicolas Jacquet s'apprête à prendre ses fonctions. Il sera officiellement intronisé le 5 février, lors d'une audience solennelle. Procureur à Bergerac, Angoulême, Poitiers puis Rennes ces 15 dernières années, il s'est présenté à la presse lyonnaise, ce jeudi, comme "un homme de terrain". Son intérêt pour la première instance, l'ayant conduit à ne plus quitter les parquets de province depuis 2004. Auparavant conseiller du Premier ministre Jean-Pierre Rafarin en matière de justice et chargé de communication du parquet de Paris, Nicolas Jacquet, aujourd'hui âgé de 55 ans, a également été membre de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), de 1998 à 2004.

Devant les médias locaux, le nouveau procureur de la République de Lyon a évoqué "la relation de confiance" entretenue avec le nouveau DDSP, Patrick Chaudet, qu'il a connu à Rennes. Il s'est également dit proche de son prédécesseur Marc Cimamonti. "J'ai été vice-président de la Conférence nationale des procureurs de la République à ses côtés", a-t-il précisé. Celui qui est magistrat expert au sein des réseaux de tribunaux référents de la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) n'a pas attendu pour souligner le faible nombre de magistrats des parquets français au regard de ses pairs du Vieux Continent. Avec ses 37 magistrats, le parquet de Lyon est à la fois plus grand que ceux qu'il a dirigé jusqu'à présent, et plus petit que ceux d'autres juridictions comparables en Europe. "Le nombre de magistrats est 3 à 4 fois plus élevé en moyenne en Europe qu'en France", a-t-il déclaré.