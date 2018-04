Procès en appel de Michel Neyret : le verdict rendu le 12 juin

Le verdict de la cour d’appel de Paris concernant l’ex-numéro 2 de la police judiciaire de Lyon sera rendu le 12 juin prochain. Le parquet a demandé quatre ans de prison, dont 18 mois avec sursis.

Jugé depuis le mercredi 4 avril dernier, Michel Neyret connaîtra la décision de la cour d’appel de Paris le 12 juin prochain. Comme en première instance, le parquet a requis une peine de quatre ans de prison dont 18 mois avec sursis ainsi que 15000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction des droits civil, civique et de famille. “Les avocats de Michel Neyret ont demandé à la cour de ne pas aller au-delà des deux ans et demi de prison ferme du jugement de première instance”, rapporte l’AFP.

La star déchue de la police est jugée pour “corruption et trafic d’influence passifs” et “détournement de scellés de stupéfiants” pour avoir notamment fourni des informations confidentielles à des membres du milieu lyonnais en échange d’avantages, de cadeaux ou d’argent liquide au cours des 20 ans où il a dirigé la brigade antigang de Lyon.

