Près de Lyon : pris en flagrant délit, il fuit puis insulte les policiers

Un jeune homme a été pris en flagrant délit de détention de stupéfiant ce dimanche à Villeurbanne. Son arrestation a été mouvementée pour les gardiens de la paix.

Dimanche 15 septembre à 17h50, un Lyonnais de 21 ans a été interpellé. Il venait d'être aperçu par les policiers en train de manipuler un boîtier incendie dans un garage d’un immeuble de la rue Jacques Brel. À la vue des agents de police, le mis en cause cherchait à prendre la fuite en courant puis repoussait violemment les policiers et les insultait lors de son interpellation. Des barrettes de résine de cannabis (69 g) étaient découvertes dans le boîtier incendie. Il a reconnu qu’il consommait du cannabis depuis 5 ans et que la résine découverte lui appartenait, mais a nié les violences sur les policiers. Il va être présenté au parquet ce mardi pour “détention de stupéfiants, outrage et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique”.