Près de Lyon - harcèlement sexuel : prison ferme pour un militaire

Le sergent-chef a été condamné à quatre mois de prison ferme et huit avec sursis pour avoir harcelé trois femmes sur la base aérienne d’Ambérieu-en-Bugey (Ain).

Un militaire a été condamné mardi à de la prison ferme pour harcèlement sexuel sur trois femmes venues faire leur service militaire volontaire. Selon Le Progrès, le sergent-chef leur avait envoyé des messages faisant été d'avances répétées et de propos suggestifs via les réseaux sociaux. Face à une pression de plus en plus forte, les victimes avaient fini par accepter des relations sexuelles.

Les jeunes femmes âgées de 18 à 22 ans se sont rendu compte qu'elles vivaient le même harcèlement quand l'une d'elles a commencé à s'en plaindre. Le suspect a été condamné à un an de prison, dont quatre ferme, avec mise à l'épreuve et une amende de 1000 euros par victime.