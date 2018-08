Lyon : voiture volée, fausse cocaïne et prison à la clé

Samedi matin, la police est parvenue à faire à Lyon une pierre, deux coups. En contrôlant deux hommes, les policiers ont découvert que l'un avait volé un véhicule et que l'autre vendait de la fausse cocaïne.

Samedi matin, aux Terreaux, la police contrôle deux hommes dans un véhicule, après avoir remarqué que l'un d'eux tient une seringue selon Le Progrès qui rapporte l'affaire. Les policiers découvrent rapidement que la voiture a été volée, et que l'un des hommes détient ce qui ressemble à de la cocaïne. Le voleur du véhicule expliquera l'avoir pris pour rentrer chez lui, quant à la drogue, des analyses ont permis de découvrir qu'il s'agissait d'un anti-douleur. Le voleur de voiture est passé en comparution immédiate, écopant de 12 mois de prison, dont six, avec sursis. Pour celui qui faisait passer des médicaments pour de la cocaïne, il est poursuivi pour tentative d'escroquerie et fait l'objet d'une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité.