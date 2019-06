Lyon : un père et son fils de 14 ans arrêtés pour deux cambriolages

Des traces d’ADN d'un père et de son fils de 14 ans avaient été découvertes sur deux cambriolages réalisés en 2017 à Lyon et Vaulx-en-Velin.

Ce lundi, rue du Professeur Ranvier dans le 8e arrondissement de Lyon, la BAC a interpellé un quadragénaire sans-domicile fixe (36 antécédents judiciaires) et de son fils, un mineur de 14 ans (2 antécédents judiciaires). L'ADN du majeur avait été découvert sur les lieux de deux cambriolages commis les 23 et 24 octobre 2017 dans le 7e arrondissement de Lyon et à Vaulx-en-Velin. Celui de son fils était retrouvé sur celui commis dans le 7e. Le mineur a reconnu les faits tandis que son père les a niés. Ils vont tous les deux faire l'objet d'une “convocation par officier de police judiciaire”, le 3 mars 2020 pour le père et le 14 janvier pour le fils.